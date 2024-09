Biden weist Pentagon zu Lagebewertung an

0.43 Uhr: US-Präsident Joe Biden weist das Pentagon an, die Position der US-Streitkräfte im Nahen Osten zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. Dies teilte das Weiße Haus am Freitag (Ortszeit) nach den israelischen Angriffen in Beirut mit. "Er hat sein Team auch angewiesen, dafür zu sorgen, dass die US-Botschaften in der Region alle angemessenen Schutzmaßnahmen ergreifen", erklärte das Weiße Haus.

Israel setzt Angriffe fort

0.10 Uhr: Israelische Kampfjets haben am späten Freitagabend nach Angaben des Militärsprechers Daniel Hagari Raketenwerfer der Hisbollah sowie Gebäude, in denen Waffen in verschiedenen Gebieten im Südlibanon gelagert waren, angegriffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israel: Patrouillieren am Beiruter Flughafen

0.01 Uhr: Das israelische Militär will keine Waffenlieferungen an die schiitische Hisbollah-Miliz über den internationalen Flughafen der Hauptstadt Beirut dulden. Israel wisse von iranischen Waffenlieferungen an die Hisbollah, aber diese würden verhindert, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Die Luftwaffe patrouilliere nun im Bereich des Flughafens von Beirut. Bislang habe der Libanon – anders als das Nachbarland Syrien – verantwortungsvoll gehandelt und keine Waffentransporte über den zivilen Flughafen erlaubt. Feindlichen Flugzeuge mit Waffen an Bord werde nicht gestattet, dort zu landen, so der Sprecher weiter.

Freitag, 27. September