In Tel Aviv soll es Tote und Verletzte nach einem Schusswaffen-Angriff gegeben haben. Unterdessen greift der Iran Israel an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iranische Rakete tötet Palästinenser im Westjordanland

21.15 Uhr: Bei den Raketenangriffen des Iran ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein palästinensischer Zivilist starb, als ein Projektil in der Stadt Jericho im Westjordanland einschlug. Der aus dem Gazastreifen stammende Mann sei durch herabfallende Splitter getötet worden, sagte Hussein Hamayel, der palästinensische Gouverneur der Region.

USA: Angriff Irans auf Israel "vereitelt und unwirksam"

21.10 Uhr: Die US-Regierung bezeichnet den iranischen Raketenangriff auf Israel als "vereitelt und unwirksam" und droht mit Konsequenzen. "Uns ist nichts über Schäden an Flugzeugen oder strategischen militärischen Einrichtungen in Israel bekannt", sagt US-Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. Man habe bereits deutlich gemacht, dass dieser Angriff Konsequenzen haben werde und daran arbeite man nun mit Israel. Es handle sich um eine "bedeutende Eskalation". Kriegsschiffe des US-Militärs hätten dabei geholfen, den Raketenangriff abzuwehren.

Israel: "Dieser Angriff wird Konsequenzen haben"

20.41 Uhr: Israel kündigt nach dem iranischen Angriff mit knapp 200 Raketen Vergeltung an. "Die Ereignisse dieses Abends werden Konsequenzen haben", sagt der Armee-Sprecher Daniel Hagari vor Reportern. Der Iran habe die Situation im Nahen Osten weiter eskaliert und Israel werde an jenem Ort und Zeitpunkt handeln, "an dem wir es für richtig halten", so Hagari weiter.

Die israelische Luftwaffe werde unterdessen weiterhin mit voller Kapazität operieren und "heute Nacht auch weiterhin im Nahen Osten kräftig zuschlagen, wie es schon im ganzen letzten Jahr der Fall" gewesen sei, so der Sprecher. Die israelischen und amerikanischen Luftabwehrsysteme hätten effektiv zusammengearbeitet. "Es gab eine enge Zusammenarbeit beim Aufspüren und Abfangen“, so Hagari. Die Untersuchung des iranischen Angriffs dauere an, doch bleibe erst einmal geheim, "um dem Feind keine Informationen zu übermitteln", sagt der Sprecher.

Luftraum im Nahen Osten geschlossen

20.10 Uhr: Nach dem Raketenangriff auf Israel hat der Iran den Luftraum über Teheran gesperrt. Flüge am Hauptstadtflughafen seien zunächst gestrichen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Isna am Abend unter Berufung auf den Geschäftsführer des Airports. Auch der Luftraum über Israel, Irak und Jordanien wurde nach den Angriffen gesperrt.

Tote und Verletzte durch Schusswaffen-Angriff in Tel Aviv

19.15 Uhr: Bei Schüssen in Tel Aviv sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Menschen genau ums Leben gekommen sind, ist bislang unklar: Rettungskräfte sprechen von acht Todesopfern, die Polizei hingegen von sechs. Zwei "Terroristen" seien "neutralisiert" worden, teilte die Polizei in einer Erklärung mit. Mehr lesen Sie hier.

Israelischen Medienberichten zufolge sollen zudem zehn Menschen verletzt worden sein. Der Leiter des israelischen Rettungsdiensts sprach zunächst von mindestens sieben Menschen, die an zwei verschiedenen Orten verletzt worden sein sollen.

Iran greift Israel mit Raketen an – Explosionen in Tel Aviv

18.41 Uhr: Nach dem Einmarsch der israelischen Armee in den Libanon reagiert der Iran: Das Regime in Teheran hat einen großangelegten Raketenangriff gestartet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Video | Iran greift Israel mit Raketen an – Explosionen in Tel Aviv Player wird geladen Quelle: t-online

Neuer Raketenangriff der Hisbollah auf den Großraum Tel Aviv