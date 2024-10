Diese Salben helfen am besten gegen Neurodermitis

Erdoğan sieht Israel als größte Bedrohung der Region. In Tel Aviv wurde Luftalarm wegen einer mutmaßlichen Drohne ausgelöst. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel meldet an Feiertag neue Angriffe aus dem Libanon

14.01 Uhr: Während in Israel Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begehen, hat es erneut Angriffe aus dem Libanon gegeben. Unter anderem in der Küstenstadt Haifa wurde laut der israelischen Armee Raketenalarm ausgelöst. Grund dafür waren demnach zwei aus dem Nachbarland gestartete Drohnen. Diese seien abgefangen worden.

Auch andernorts heulten in Nordisrael wieder die Sirenen. Insgesamt seien seit dem Morgen rund 40 Geschosse aus dem Nachbarland registriert worden, teilt das israelische Militär mit. Berichte über Verletzte oder Schäden gibt es zunächst nicht. Die Hisbollah im Libanon reklamiert mehrere Angriffe für sich.

Israel ruft zu Evakuierung von Dörfern im Süd-Libanon auf

13.30 Uhr: Das israelische Militär fordert die Bewohner von 22 Dörfern im Süden des Libanon dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen sind Ortschaften, die jüngst bereits Ziel israelischer Angriffe waren und von denen viele schon fast völlig verlassen sind. Das israelische Militär begründet seine Evakuierungsaufrufe mit dem Vorwurf, dass sich in den Dörfern Waffenverstecke der Hisbollah befänden. Die radikalislamische Miliz weist dies zurück.

Erdoğan: Israel ist konkreteste Bedrohung für Frieden

13.07 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan äußert sich zum jüngsten israelischen Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus. "Es ist wichtig, dass Russland, der Iran und Syrien wirksamere Maßnahmen gegen diese Situation ergreifen, die die größte Bedrohung für die territoriale Integrität Syriens darstellt", erklärt er gegenüber türkischen Medien. "Israel ist die konkreteste Bedrohung für den regionalen und globalen Frieden." Israel hat in den vergangenen Jahren immer wieder Ziele in Syrien angegriffen, um gegen Extremisten mit Verbindungen zum Iran vorzugehen.

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs kommt es vermehrt zu solchen Einsätzen. Am Dienstag hatten syrische Staatsmedien gemeldet, dass bei einem israelischen Luftangriff auf eine Vorstadt von Damaskus mehrere Zivilisten getötet und verletzt wurden. Erdoğan hat Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon wiederholt scharf kritisiert. Die Türkei ihrerseits ist in den vergangenen Jahren immer wieder gegen kurdische Gruppen in Syrien vorgegangen.

UN: Lebensmittelhilfe in Nord-Gaza massiv eingeschränkt

12.51 Uhr: Die Lage der Menschen im Norden des umkämpften Gazastreifens hat sich nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) weiter verschärft. Seit dem 1. Oktober sei in dem Gebiet keine Lebensmittelhilfe mehr eingetroffen, weil die wichtigsten Grenzübergänge in den Norden des abgeriegelten Küstenstreifens geschlossen seien, teilt das WFP mit. "Der Norden ist praktisch abgeschnitten, und wir können dort nicht arbeiten."

In dem Gebiet mussten demnach bereits vor einiger Zeit Verteilungsstellen für Lebensmittel, Küchen sowie Bäckereien geschlossen werden. Die letzten Nahrungsmittellieferungen seien an Notunterkünfte und medizinische Einrichtungen verteilt worden. Es sei unklar, wie lange diese begrenzten Lebensmittelvorräte reichen würden, heißt es in einer WFP-Mitteilung weiter.

"Das WFP ist seit Beginn des Krieges vor Ort. Wir setzen uns dafür ein, trotz der Herausforderungen jeden Tag Nahrungsmittel zu liefern, aber ohne sicheren und dauerhaften Zugang ist es praktisch unmöglich, die Menschen in Not zu erreichen", sagt Antoine Renard vom WFP. "Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen sollen."

Norwegen zieht Botschaftspersonal aus dem Libanon ab

10.20 Uhr: Norwegen zieht Teile seines Botschaftspersonals aus der libanesischen Hauptstadt Beirut ab. Hintergrund sei, dass sich die Lage in dem Land angesichts vieler israelischer Angriffe, die auch Beirut und die Friedenstruppen der UN (Unifil) trafen, weiter verschlechtert habe, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Oslo. Der Botschafter bleibe mit einer kleinen Zahl weiterer norwegischer Diplomaten vorerst im Land.