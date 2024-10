Erneut Sanitäter bei Luftangriff im Libanon verletzt

10.58 Uhr: Bei einem Luftangriff im Libanon sind nach Darstellung des Roten Kreuzes in dem Land erneut Sanitäter verletzt worden. Retter hätten in einem Haus nahe Siddikin im Süden nach Opfern gesucht, als das Gebäude erneut getroffen worden sei, teilt die Hilfsorganisation mit. Vier Sanitäter seien verletzt worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Zudem seien zwei Krankenwagen beschädigt worden. Die Verletzten seien in stabilem Zustand.