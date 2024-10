In Tel Aviv wurde Luftalarm wegen einer mutmaßlichen Drohne ausgelöst. Macron fordert ein Ende der Waffenexporte nach Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Drohne explodiert in Herzliya – Alarm in Tel Aviv

21.17 Uhr: Wegen eines oder mehrerer eingedrungener Luftfahrzeuge ist im Norden der israelischen Metropole Tel Aviv Sirenenalarm ausgelöst worden. "Die Sirenen wurden nach einem Eindringen eines feindlichen Luftfahrzeugs in verschiedenen Gebieten im Zentrum von Israel aktiviert", teilte die israelische Armee am Freitagabend mit. Sie waren etwa in der Stadt Herzlija zu hören. Etwa 20 Minuten nach dem Alarm meldete die israelische Armee das Ende des Vorfalls.

Die genauen Umstände des Vorfalls würden derzeit untersucht, erklärte die Armee weiter. Demnach wurden "Abfangversuche unternommen", so dass womöglich "zusätzliche Explosionen" zu hören seien, die durch das Abfangen oder Trümmerteile ausgelöst würden. Auf Videos auf X sprechen Zeugen davon, dass die Drohne in der Stadt Herzliya nördlich von Tel Aviv in einem Wohnhaus eingeschlagen sei.

Der Vorfall traf das Land an seinem höchsten Feiertag. Seit Sonnenuntergang wird in Israel Jom Kippur, auch bekannt als Versöhnungsfest, begangen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Biden: Israel soll UN-Friedenstruppen nicht beschießen

20.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden will die israelische Regierung nach eigener Darstellung darum bitten, Angriffe auf Blauhelmsoldaten im Libanon zu stoppen. Eine Journalistin hatte Biden bei einem Termin im Weißen Haus gefragt: "Fordern Sie Israel auf, damit aufzuhören, UN-Friedenstruppen anzugreifen?" Darauf antwortete der Präsident: "Auf jeden Fall."

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden heute zwei Blauhelmsoldaten der UN-Mission UNIFIL verletzt, als es in der Nähe eines Beobachtungspostens am Hauptquartier in Nakura zu zwei Explosionen kam. Bereits gestern hatten israelische Truppen nach UN-Darstellung das UNIFIL-Hauptquartier beschossen und dabei mindestens zwei UN-Soldaten verletzt.

Macron will Ende von Waffenlieferungen an Israel

19.40 Uhr: Emmanuel Macron hält ein Ende von Waffenlieferungen an Israel für den "einzigen Hebel", um den Krieg im Gazastreifen und im Libanon zu halten. "Frankreich hat auch andere Länder dazu aufgerufen, die Lieferung von Waffen zu beenden, die an diesen Kriegsschauplätzen eingesetzt werden", sagte der französische Staatspräsident am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten des Mittelmeerraumes. "Wir sind für einen Waffenstillstand in Gaza und im Libanon. Wer dafür ist, kann keine Waffen für den Krieg liefern", fügte er hinzu.

Er fügte hinzu, dass er damit nicht die "Entwaffnung" Israels zum Ziel habe. Allerdings verurteile er die "absichtlichen" israelischen Angriffe auf UN-Friedenstruppen im Libanon. "Wir tolerieren das nicht – und wir werden es auch nicht tolerieren, wenn es noch einmal geschieht", sagte Macron.

UN: Israel hat Friedenstruppen im Libanon erneut angegriffen

15.27 Uhr: Israel hat laut Aussage der Vereinten Nationen erneut die im südlichen Libanon stationierten Blauhelmtruppen (UNIFIL) angegriffen. Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hätten Einheiten der israelischen Armee auf einen Wachturm in der Nähe des UNIFIL-Hauptquartiers in Naqura geschossen.

Zwei Soldaten der Friedensmission seien dabei verletzt worden, teilten die Vereinten Nationen auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Verletzungen eines Soldaten seien so schwer gewesen, dass er in einem Krankenhaus in Tyrus behandelt werden müsse. Die UN habe veranlasst, die Beobachtungsposten in der Nähe des Hauptquartiers zu verstärken. Man verurteile den zweiten Angriff binnen zwei Tagen scharf.