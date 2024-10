Wie das israelische Militär mitteilte, galt der Angriff einem hochrangigen Hisbollah-Mitglied, das dabei getötet worden sein soll. Laut Israels Armeesprecher Daniel Hagari handelte es sich um den Nachfolger des kürzlich getöteten Finanzchefs der Schiitenmiliz. Die Aktivisten der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle hatten zuvor berichtet, dass einer der Toten kein syrischer Staatsbürger gewesen sei.

Libanesisches Ministerium: Vier Menschen bei Luftangriff auf Beirut getötet

23.02 Uhr: Bei einem israelischen Angriff in der Nähe des Hauptkrankenhauses der libanesischen Hauptstadt Beirut werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Kind und drei Erwachsene getötet. 24 Menschen werden verletzt.

Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Bunker mit Bargeld und Gold

20.23 Uhr: Bei seinen Angriffen auf die Finanzstruktur der Hisbollah im Libanon hat Israel nach eigenen Angaben auch einen Bunker getroffen, in dem Bargeld und Gold im Wert von dutzenden Millionen Dollar gelagert wurden. "Eines unserer Hauptziele der vergangenen Nacht war ein unterirdischer Tresor mit Millionen von Dollar in Bargeld und Gold", sagte am Montag der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Das Geld sei "zur Finanzierung der Angriffe der Hisbollah auf Israel" genutzt worden.