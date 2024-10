"Völkermord": Erdoğan provoziert bei Scholz-Besuch

16.52 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz erneut vorgeworfen, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Er habe mit Scholz über den "Völkermord" in Gaza gesprochen, sagte Erdoğan im Anschluss an das Treffen in Istanbul. Erdoğan rief zudem dazu auf, mehr Druck auf Israel auszuüben, damit mehr humanitäre Hilfe in den abgeriegelten Küstenstreifen gelangen kann. Er warf Israel Expansionspolitik vor.