Am Wochenende bleibt es mild

Mit 56: WM-Star stirbt an Herzinfarkt

Bomben per Luftfracht verschickt

Militärische Ziele im Iran im Visier Luftangriffe: Israel schlägt zurück Von t-online , wan Aktualisiert am 26.10.2024 - 04:18 Uhr Lesedauer: 3 Min. Benjamin Netanjahu (3.v.l) berät mit Verteidigungsminister Joav Galant (neben ihm) und der israelischen Militärspitze die Situation nach einem Angriff auf den Iran. (Quelle: Büro des israelischen Ministerpräsidenten) Kopiert News folgen

Israel hat den Iran angegriffen. In Teheran hat es mehrere laute Explosionen gegeben.

Israel hat in den frühen Morgenstunden des Samstags einen Angriff auf den Iran gestartet. Dies sei eine Vergeltungsmaßnahme für einen massiven iranischen Raketenangriff am 1. Oktober, berichten zwei Insider gegenüber der US-Nachrichtenseite Axios. Auf der Plattform X wurden Fotos geteilt, die Brände in der iranischen Hauptstadt zeigen sollen. Nach arabischen Medienberichten soll unter anderem das Hauptquartier der Islamischen Revolutionsgarden angegriffen worden sein. Die israelische Armee bestätigte den Angriff.

Eskalation im Nahen Osten: Droht jetzt ein großer Krieg?

Kurze Zeit später gab es erneute Berichte über israelische Angriffe auf Teheran. Die iranische Luftabwehr wurde aktiviert. Aus dem Stadtzentrum berichteten Augenzeugen von einer lauten, lang anhaltenden Explosion.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Iran sperrt seinen Luftraum

Die dem Regime im Iran nahestehende Nachrichtenagentur Fars sprach von Militärbasen, die Ziel der Attacke gewesen sein sollen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete zunächst, dass der internationale Flughafen Imam Khomeini seit etwa 6 Uhr morgens (Ortszeit) wieder in Betrieb sei und die Zivilluftfahrtbehörde keine Anordnung zur Streichung von Flügen erteilt habe. Der Luftraum über dem Iran wurde dann aber in den frühen Morgenstunden vorübergehend gesperrt.

Nach Angaben des US-Senders NBC habe Israel keine Nuklearanlagen des Iran und auch keine Ölfelder ins Visier genommen. US-Präsident Joe Biden hatte vor wenigen Tagen noch gewarnt, solche Anlagen anzugreifen. Bislang ist auch kein Feuer in einer Raffinerie gemeldet worden.

Israel: "Defensiv- und Offensivkapazitäten sind voll mobilisiert"

Das israelische Militär begründete kurz darauf die Angriffe. "Als Reaktion auf die seit Monaten andauernden Angriffe des iranischen Regimes gegen den Staat Israel führen die israelischen Verteidigungsstreitkräfte derzeit präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran durch", hieß es in einer Stellungnahme der Armee. Das iranische Regime und seine Stellvertreter in der Region hätten Israel seit dem 7. Oktober unerbittlich angegriffen, so das israelische Militär.

"Wir werden alles Notwendige tun, um den Staat Israel und das israelische Volk zu verteidigen", sagte Militärsprecher Daniel Hagari. "Unsere Defensiv- und Offensivkapazitäten sind voll mobilisiert". Das israelische Kabinett hatte zuvor in einer Telefonkonferenz seine Zustimmung gegeben, berichtet CNN.

Der Iran behält sich der heimischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge vor, auf den Angriff Israels auf militärische Ziele im Iran zu reagieren. Der Iran sei darauf vorbereitet, berichtet die Agentur unter Berufung auf Insider.

Biden wird über Situation informiert

Nach einem Bericht der "New York Times" seien die USA kurz vor dem Angriff über das Vorhaben informiert worden. Es habe in den Tagen zuvor mehrere Gespräche zwischen Benjamin Netanjahu und Joe Biden gegeben, sagte ein US-Beamter gegenüber CNN. US-Präsident Joe Biden ist von seinem Sicherheitsberater-Team über die Angriffe Israels auf den Iran unterrichtet worden. Biden verfolge die Situation weiter, berichteten mit Biden mitreisende Journalisten. Der US-Präsident ist in seinem Haus im Bundesstaat Delaware.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu befand sich nach Angaben seines Büros während des Angriffs im Iran in einem Bunker auf dem Militärstützpunkt Kirya in Tel Aviv, zusammen mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und anderen Militärvertretern.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

USA verstärkten Militärpräsenz