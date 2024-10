Mit seinem Besuch in Georgien will Ungarns Regierungschef Orbán die mutmaßlich manipulierte Parlamentswahl legitimieren. Doch stündlich kommen mehr Hinweise für den Betrug ans Licht.

Es ist bereits dunkel in Tiflis, dennoch tummeln sich am Montagabend noch immer Zehntausende Menschen auf den Straßen der georgischen Hauptstadt. Friedlich protestieren die Bürger mit georgischen und EU-Fahnen gegen das in ihren Augen gefälschte Ergebnis der Parlamentswahl am Samstag. Überraschend hatte die Regierungspartei Georgischer Traum entgegen Umfragen vor der Wahl laut offiziellem Ergebnis rund 54 Prozent der Stimmen gewonnen. Staatspräsidentin Salome Surabischwili hatte daraufhin zu Protesten aufgerufen.

Dann aber kommt es für einen Moment doch zu Tumulten vor dem Marriott-Hotel nahe dem Parlamentsgebäude in der Altstadt von Tiflis: Ein gellendes Pfeifkonzert und Buhrufe ertönen, als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán das Gebäude verlässt. Die Georgier machen nur allzu deutlich, was sie von dem kurzfristig anberaumten Besuch Orbáns in ihrem Land halten.

Der Ungar hatte bereits vor Verkündung des offiziellen Ergebnisses der Regierungspartei zum Wahlsieg gratuliert und seinen Besuch angekündigt. In Tiflis erklärt er, keinen Zweifel am Wahlergebnis zu haben. Internationale Beobachter aber sehen das anders, und selbst die georgische Wahlleitung erklärte am Dienstag, die abgegebenen Stimmen teilweise neu auszählen zu lassen.

Derweil werden beinahe stündlich neue Hinweise auf Wahlmanipulation publik. Sie setzen Orbáns Besuch einmal mehr in das fahle Licht russischer Einflussnahme in Europa.

Verdacht auf Wahlmanipulation vor allem in ländlichen Gebieten

Präsidentin Surabischwili machte im Zuge ihres Aufrufs zum Protest die Tragweite des mutmaßlichen Betrugs bereits am Sonntagabend deutlich. "Wir waren Zeuge von etwas sehr Ungewöhnlichem: Es handelte sich um eine totale Fälschung, einen totalen Diebstahl von Stimmen, bei dem alle Tricks angewandt wurden, die zur Fälschung von Wahlen verwendet werden können, und obendrein der Einsatz moderner Technologien, um die Wahlen zu beschönigen."

Untersuchungen des Datenanalysten Levan Kvirkvelia und des unabhängigen Wahlbeobachters Roman Udot, die beide auf der Plattform X veröffentlichten, machen deutlich, welches Ausmaß der Betrug in Georgien angenommen hat. Während die Wahlen in den größeren Städten Tiflis, Rustawi, Kutaissi und Batumi "normale" Ergebnisse produzierten, zeigt die Verteilung der Wählerstimmen in ländlichen Gebieten Anomalien auf.

Schicksalswahl im Südkaukasus: Georgien droht das Ukraine-Szenario

Anhand der öffentlich zugänglichen Daten der Wahlkommission hat Kvirkvelia Diagramme erstellt, die zeigen, wie viele Orte mit einer bestimmten Prozentzahl für die Regierungspartei Georgischer Traum gestimmt haben. Im Falle freier und unabhängiger Wahlen würde sich die Kurve als Gauß'sche Normalverteilung in Glockenform darstellen: Links und rechts der Mitte verliefe die Kurve flach, während beim durchschnittlichen Wert ein steiler Anstieg erkennbar wäre. Nicht jedoch in Georgiens ländlichen Gebieten. Hier zeigen die Wahlergebnisse deutliche Abweichungen von einer Normalverteilung auf: Der Stimmanteil der Regierungspartei war also auffällig hoch.

Die ungewöhnliche Kurve, die dabei entsteht, bezeichnet Kvirkvelia als "russischen Schweif", denn diese Darstellung sei ausschließlich bei manipulierten Wahlen zu finden – wie sie in Russland üblich sind. Das Portal "Europe Elects" wies dies etwa anhand der russischen Regionalwahlen 2023 nach.

Rund 400 Orte in Georgien zeigten eine ungewöhnlich hohe Unterstützung für die Regierung, schreibt Kvirkvelia auf X. Der Georgische Traum erzielte in Dutzenden der betroffenen Wahllokale Zustimmungswerte von 80 Prozent und mehr. "Es ist praktisch unmöglich, dass so viele Orte auf natürliche Weise einen so starken Ausschlag und nicht einen gleichmäßigen Trend erzeugen können", schreibt der Analyst.

Der "Teufel" liegt im Detail