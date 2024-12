Israels Armee: Terrorist in humanitärer Zone angegriffen

Aktualisiert am 25.12.2024 - 01:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Laut Israels Armee soll sich ein Terrorist in einer humanitären Schutzzone in Gaza verschanzt haben. (Archivbild) (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Israel wirft der islamistischen Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Erneut soll sich einer der Terroristen in einer humanitären Schutzzone verschanzt haben.

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen Terroristen der islamistischen Hamas in einer humanitären Schutzzone im Gazastreifen angegriffen. Wie das israelische Militär in der Nacht bekanntgab, sei der Mann in dem Gebiet der Stadt Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens aktiv gewesen. Vor dem "präzisen Angriff" seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern, teilte das israelische Militär auf Telegram weiter mit. Angaben zu möglichen Opfern machte die Armee nicht. Ihre Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.