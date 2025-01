Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad steht Syrien vor einem Neuanfang – und vor riesigen Problemen. Doch in welche Richtung steuert das Land? Nahostexpertin Helberg gibt einen Überblick.

Am Ende ging alles sehr schnell. 54 Jahre lang hatte die Assad-Familie über Syrien geherrscht. Die letzten 14 Jahre hielt sich Diktator Baschar al-Assad mit Gewalt im Bürgerkrieg an der Macht. Doch dann fiel das Regime in nur wenigen Wochen zusammen. Die Rebellen stürmten Damaskus, Assad floh aus dem Land und Bürger plünderten seine Residenz. Das war vor einem Monat – was hat sich seitdem getan?

Für Kristin Helberg steht Syrien am Scheideweg. Die Nahostexpertin und Journalistin hat jahrelang in Syrien gelebt und gearbeitet – bis das Regime ihr im Frühjahr 2011 die Einreise verweigerte. "Die Dynamik der Veränderungen in Syrien ist schwindelerregend", sagt sie im Gespräch mit t-online.

Die Übergangsregierung

Seit dem Sturz Assads beobachtet Helberg, wie verschiedene Kräfte in Syrien darum ringen, die Entwicklung des Landes mitzubestimmen. "Ahmad al-Scharaa trifft jeden Tag sehr viele Menschen und bemüht sich, Vertrauen aufzubauen", meint Helberg. Doch die Übergangsregierung des ehemaligen Führers der Rebellengruppe HTS ("Haiʾat Tahrir asch-Scham") hat auch immer wieder beunruhigende Nachrichten ausgelöst.

So passte etwa der neue Bildungsminister Mohammed al-Kadri die schulischen Lehrpläne an, um die Verherrlichung des Assad-Regimes zu streichen. Doch dabei ging er noch weiter und kürzte gleich die Evolutionslehre heraus. "Das eigene Weltbild auf diese Art festzuschreiben, geht über die Kompetenz einer Übergangsregierung hinaus", kritisiert Kristin Helberg. Viele Syrer reagierten empört, daraufhin erklärte das Ministerium, die Änderungen seien "vorübergehend".

Kristin Helberg (Journalistin) 11 23 her Kristin Helberg am 30. November 2023 in Markus Lanz , ZDF (Aufzeichnung vom 29. November) TV Fernsehen Talkshow Talk Show Deutschland deutsch deutsche Frau Journalismus Politologin german female journalist journalism quer Porträt lächelnd *** Kristin Helberg Journalist 11 23 her Kristin Helberg on November 30, 2023 in Markus Lanz , ZDF Aufzeichnung vom 29 November TV Fernsehen Talkshow Talk Show Deutschland deutsch deutsche Frau Journalismus Politologin german female (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago) Zur Person Kristin Helberg ist eine deutsche Journalistin aus Heilbronn. Sie hat von 2001 bis 2008 in Damaskus gelebt und unter anderem für die ARD, den ORF und das Schweizer Fernsehen aus Syrien berichtet. Sie hat bislang drei Bücher über das Land und den Bürgerkrieg verfasst.

Die Übergangsregierung handelt laut Helberg derzeit oft "intransparent", was Unsicherheit schüre. Deshalb sei die "Konferenz des nationalen Dialogs" entscheidend. Die Konferenz lässt der de-facto Machthaber Ahmad al-Scharaa aktuell vorbereiten, sie soll eine Übergangsregierung wählen, eine Verfassung ausarbeiten und Wahlen für das Land vorbereiten. Dazu sollen Männer und Frauen aus dem Volk eingeladen werden. Der Prozess könnte jedoch noch drei oder vier Jahre dauern, schätzt Helberg ein.

Der neue Staat

Doch zuvor gilt es noch für al-Scharaa und die Übergangsregierung, die anderen Akteure im Land für das neue Syrien zu gewinnen. "Entscheidend für die Einheit Syriens wird die Einbindung der Kurden im Nordosten sowie der Drusen im Süden sein", sagt Helberg. Dazu spricht Scharaa aktuell mit Mazlum Abdi, dem Anführer des kurdisch dominierten Militärbündnisses "Demokratische Kräfte Syriens" (SDF). Helberg schätzt die Chancen gut, dass sich die Seiten einig werden könnten. "Das läuft ziemlich professionell. Da dringt wenig nach außen, das ist ein gutes Zeichen."

Um den kurdisch dominierten Nordosten in den neuen Staat zu integrieren, sei eine dezentrale Ordnung notwendig. Dabei müssten die militärischen Verbände der SDF in die staatlichen Verteidigungskräfte eingegliedert werden, aber in ihren Heimatregionen stationiert bleiben dürfen. "Praktischerweise fordern die Drusen inzwischen das Gleiche, das könnte die Verhandlungen vereinfachen", sagt Helberg.

Doch bevor der Bürgerkrieg in Syrien wirklich endet, könnte es noch eine Weile dauern. Das liegt auch daran, dass zwei ausländische Akteure weiterhin in Kampfhandlungen in Syrien verwickelt sind. Während der israelische Premier Benjamin Netanjahu die militärische Infrastruktur Syriens zerstören und Teile des Landes im Südwesten besetzen lässt, greifen von der Türkei kontrollierte Milizen die Kurden im Nordosten an. Dabei sind im vergangenen Monat mindestens 322 Menschen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. "Die Türkei und Israel erschweren den Neustart", sagt Helberg, und fordert die Staaten zur Zurückhaltung auf.

