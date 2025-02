Bewohner kehren nach Israels Abzug zurück in den Südlibanon

Aktualisiert am 18.02.2025 - 14:20 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Viele Bewohner im Südlibanon finden bei der Rückkehr in ihre Dörfer Verwüstung vor. (Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach monatelanger Präsenz hat das israelische Militär den Großteil seiner Stellungen im Süden des Libanon geräumt. Bis auf fünf strategische Punkte nahe der Grenze sei die Armee aus allen Gebieten abgezogen, berichteten israelische Medien. Zum ersten Mal seit Monaten strömten Bewohner zurück in ihre Heimatdörfer. Während viele von ihnen zerstörte Häuser und Verwüstung vorfanden, drängt die libanesische Regierung auf den vollständigen Abzug der verbleibenden israelischen Truppen im Land.

Waffenruhe-Abkommen sah vollständigen Abzug vor

Israel begründete den Verbleib in fünf Posten in Grenznähe damit, dass die libanesische Armee nicht schnell genug nachgerückt sei und damit ihre Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Israel befürchtet weitere Angriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz, insbesondere auf den Norden des Landes. Rund 60.000 Einwohner des israelischen Nordens flohen während des Kriegs, die meisten davon sind nach Militärangaben bis jetzt nicht in die teilweise zerstörten Wohnorte zurückgekehrt.