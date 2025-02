Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:57 Uhr

Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:57 Uhr Lesedauer: 3 Min.

CDU-Chef Friedrich Merz kündigte am Sonntagabend nach den Hochrechnungen zur Bundestagswahl eine zügige Regierungsbildung an: "Ich habe den Wunsch, dass wir spätestens Ostern mit einer Regierungsbildung fertig sind." Er wolle dabei mit allen "Parteien der demokratischen Mitte" sprechen. Offen bleibt allerdings, wer für eine Regierungsbildung überhaupt infrage kommt, denn mit der FDP könnte es eine Partei der demokratischen Mitte nicht in den Bundestag schaffen, mit der die CDU/CSU schon häufig koalierte.