Israel nimmt Krieg in Gaza erneut auf – Hunderte Tote

Aktualisiert am 18.03.2025 - 14:49 Uhr

Aktualisiert am 18.03.2025 - 14:49 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Demonstrationen in Ramallah im Westjordanland: Israel geht weiter massiv gegen Menschen in palästinensischen Gebieten vor. (Quelle: Nasser Nasser)

Eine im Januar vereinbarte sechswöchige Waffenruhe ist ausgelaufen. Jetzt greift Israel wieder an, dabei hat Regierungschef Netanjahu auch innenpolitische Gründe.

Erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor zwei Monaten hat die israelische Luftwaffe wieder massiv Ziele im Gazastreifen bombardiert. Mehr als 400 Menschen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Hamas bei den verheerenden Angriffen getötet und hunderte weitere verletzt. Palästinensische Medien berichteten auch von vielen getöteten Frauen und Minderjährigen. Mit den neuen Angriffen ist die mühsam von internationalen Unterhändlern ausgehandelte Waffenruhe de facto am Ende.

Zurückgekehrte Zivilisten müssen wieder fliehen

Palästinensische Zivilisten im Norden und Süden des Gazastreifens, die während der Waffenruhe in ihre Wohngebiete zurückgekehrt waren, wurden von der Armee erneut zur Flucht aufgerufen. Vor mehr als zwei Wochen hatte Israel bereits die humanitären Hilfslieferungen in den Küstenstreifen gestoppt, anschließend auch die letzte Stromleitung in das Gebiet gekappt. Die neuen Bombardements verschärfen die Sorge vor dramatischen Auswirkungen für die im eineinhalbjährigen Krieg bereits schwer geschundene Zivilbevölkerung.