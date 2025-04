Medien: Hegseth teilte Militärpläne über Signal mit Ehefrau

Aktualisiert am 21.04.2025 - 15:56 Uhr

Aktualisiert am 21.04.2025 - 15:56 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Pete Hegseth sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt. (Archivbild) (Quelle: Kiyoshi Ota/Bloomberg Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump steht nach Angaben des Weißen Hauses auch nach jüngsten Berichten über einen weiteren Signal- Gruppenchat fest hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth. Der Minister soll Medienberichten zufolge Militärpläne in einem Gruppenchat über die App Signal auch mit seiner Ehefrau und anderen Personen geteilt haben.

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen, in dem privaten Chat habe der Politiker detaillierte Informationen über Angriffe im Jemen Mitte März verbreitet. Die Ehefrau arbeitet demnach nicht im Verteidigungsministerium.

Das passiert, wenn das gesamte Pentagon gegen einen arbeitet

Die Sprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt erklärte in einer ersten Reaktion im Sender Foxnews: "Der Präsident steht fest hinter Minister Hegseth, der eine phänomenale Arbeit an der Spitze des Pentagons leistet." Sie beschuldigte unzufriedene Mitarbeiter des Ministeriums, Hegseth in Misskredit bringen zu wollen und die traditionellen Medien zu belügen.