Nach einem tödlichen Attentat prallen Indien und Pakistan in Kaschmir aufeinander. Die Region ist als Urlaubsziel beliebt und für ihre Wolle bekannt. Doch verläuft in der Region auch eine geopolitische Konfliktlinie.

"Kaschmir ist das Paradies auf Erden", lautet ein altes Sprichwort. Doch die Bergregion ist seit Jahrhunderten umkämpft. Seit einem Attentat mit mindestens 26 Toten im beliebten Urlaubsort Pahalgam in dieser Woche im indischen Teil der Region spitzt sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu. In der Nacht zu Freitag kam es zu einem ersten Schusswechsel entlang der Grenze zwischen den beiden verfeindeten Mächten. Ein Blick auf die Region, ihre Geschichte und historische Konfliktlinien.

Wo liegt Kaschmir?

In der Kaschmir-Region rund um den Indus leben rund 17,5 Millionen Menschen. Davon rund 12,5 Millionen im indisch kontrollierten Teil, fünf Millionen auf pakistanischer Seite. Die Bevölkerung in dem Gebiet mit einer Fläche von rund 222.000 Quadratkilometern teilt sich in Hindus, Sikhs und Muslime. Die Region ist geprägt vom Himalaja und markanten Gipfeln wie dem K2 als zweithöchstem Berg der Welt mit rund 8.611 Metern Höhe. Vor allem in den indischen Bundesstaaten Jammu und Kaschmir – kurz J&K genannt – wurde der Tourismus bisher als wichtige Einnahmequelle kräftig beworben. Das Attentat von Pahalgam trifft die Region deshalb auch wirtschaftlich.