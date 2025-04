Rubio drängt Ukraine und Russland zu schnellem Abkommen

Aktualisiert am 27.04.2025 - 17:17 Uhr

US-Außenminister Rubio will bei den Verhandlungen mit der Ukraine und Russland über ein Kriegsende schnelle Ergebnisse. (Archivbild) (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA haben gedroht, sich aus den Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zurückzuziehen. Der US-Außenminister warnt, dass schon kommende Woche eine Entscheidung fallen könnte.

US-Außenminister Marco Rubio erhöht den Druck auf die Ukraine und Russland, schnell ein Friedensabkommen auszuhandeln. "Diese Woche wird eine sehr wichtige Woche sein, in der wir entscheiden müssen, ob wir uns weiterhin an diesem Projekt beteiligen wollen oder ob es an der Zeit ist, sich auf andere Themen zu konzentrieren, die genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind", sagte Rubio mit Blick auf die Vermittlerrolle der USA im US-Fernsehen. Auf die konkrete Frage, wie lange Kiew und Moskau noch Zeit hätten, eine Einigung zu erzielen, wollte Rubio allerdings keine konkrete Antwort geben. Es sei "albern" ein bestimmtes Datum festzulegen, sagte der Minister.