Auch Selenskyj stuft Rohstoffabkommen als historisch ein

Nach dem Weißen Haus hat auch der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj das Rohstoffabkommen zwischen den USA und seinem Land als historisch eingestuft. Es sei das erste Ergebnis seines bilateralen Treffens mit US-PrĂ€sident Donald Trump am Rande der Trauerfeiern fĂŒr den verstorbenen Papst Franziskus vor wenigen Tagen in Rom, erklĂ€rte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Das Abkommen werde in KĂŒrze vom ukrainischen Parlament ratifiziert.