Biden über Trump: "Was für ein Präsident redet so?"

Deutliche Kritik am Nachfolger

Aktualisiert am 07.05.2025 - 10:57 Uhr

Aktualisiert am 07.05.2025 - 10:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In seinem ersten Interview seit Ausscheiden aus dem Amt rechnet Ex-US-Präsident Joe Biden mit seinem Nachfolger ab. Dessen Verhalten sei unter Amerikas Würde, findet er - und äußert große Sorge.

Der frühere US-Präsident Joe Biden hat mit deutlichen Worten den Führungsstil seines Nachfolgers Donald Trump kritisiert. Die Szene im Oval Office des Weißen Hauses, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Trump und dessen Vize JD Vance in Streit geriet, sei "unter Amerikas Würde" gewesen, sagte Biden der BBC in seinem ersten Interview, nachdem er im Januar aus dem Präsidentenamt ausgeschieden war.

Dazu sowie zu den Äußerungen Trumps hinsichtlich einer Übernahme des Panamakanals, Grönlands oder Kanadas durch die USA sagte Biden: "Was für ein Präsident redet so?" Er fügte hinzu: "Das ist nicht, wer wir sind. Wir stehen für Freiheit, Demokratie, Möglichkeiten, nicht für Beschlagnahmung." Kurz vor dem 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sei die Demokratie in Gefahr wie nie zuvor.