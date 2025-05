Parade im Krieg - Putin feiert Sieg über Nazideutschland

Aktualisiert am 09.05.2025 - 17:10 Uhr

Aktualisiert am 09.05.2025 - 17:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland wird in Russland groß gefeiert. (Quelle: Maxim Bogovid/Photo host agency RIA Novosti/AP/dpa/dpa-bilder)

Russland hat mit einer von der Ukraine als verlogenes Spektakel kritisierten Militärparade auf dem Roten Platz den 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Kremlchef Wladimir Putin erinnerte bei dem Aufmarsch von 11.500 Soldaten, darunter Teilnehmer seines Kriegs gegen die Ukraine, an den Heldenmut der Roten Armee, die Europa damals von der Diktatur Adolf Hitlers befreite. "Russland bleibt ein unüberwindbares Hindernis für Nazismus, Russophobie und Antisemitismus", sagte der 72-Jährige vor zahlreichen internationalen Gästen, darunter Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping . In der Ukraine verurteilten EU-Außenminister und Diplomaten bei einem Treffen Putins Angriffskrieg.

Mit Putin auf der Tribüne zu dem in Russland am 9. Mai gefeierten "Tag des Sieges" saßen Staats- und Regierungschefs aus fast 30 Staaten, darunter aus Brasilien und den früheren Sowjetrepubliken. Damit wollte der Kremlchef auch zeigen, dass er trotz seiner Invasion in der Ukraine auf internationaler Bühne nicht isoliert ist. Laut Putins Berater Juri Uschakow ließ auch US-Präsident Donald Trump Glückwünsche zu dem Feiertag ausrichten.