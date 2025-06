Ein britisches Atom-U-Boot der Astute-Klasse steht in Barrow In Furness vor der Bauwerft (Archivbild): Großbritannien will bis zu zwölf neue atomgetriebene U-Boote bauen. (Quelle: Owen Humphreys/dpa)

Großbritannien will seine Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausbauen. Das Königreich soll damit auf einen modernen Krieg vorbereitet und die Bedrohung durch Russland abgewehrt werden, wie das Verteidigungsministerium in London am Montag mitteilte. Demnach soll der Bau von bis zu zwölf U-Booten der nächsten Generation in Auftrag gegeben werden.