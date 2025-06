Schuhkette Onygo meldet Insolvenz an

23 Filialen in Deutschland

Onygo: Der Schuhverkäufer hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. (Quelle: Horst Galuschka/dpa)

Die Schuh- und Modekette Onygo hat beim Amtsgericht Hamburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Revermann dem "Hamburger Abendblatt". Von der Zahlungsunfähigkeit betroffen sind 23 Filialen in ganz Deutschland – darunter auch zwei Standorte in Hamburg.