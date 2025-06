Newsblog zur US-Politik Trump setzt Frist für Zollverhandlungen

Von t-online Aktualisiert am 03.06.2025 - 21:26 Uhr Lesedauer: 19 Min.

US-Präsident Donald Trump: Bis Mittwoch sollen die Handelspartner der USA Vorschläge für die laufenden Zollverhandlungen liefern. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP)

In den Verhandlungen um Zölle macht Washington den Handelspartnern Druck. Die USA reduzieren ihre Soldaten in Syrien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Regierung setzt Handelspartnern Frist für Verhandlungen

Im Ringen um eine Zolleinigung drängen die USA ihre Handelspartner dazu, bis Mittwoch konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Die betroffenen Länder sollten dann ihre besten Angebote für die laufenden Verhandlungen vorlegen, sagt Präsidialamtssprecherin Karoline Leavitt. Der US-Handelsbeauftragte habe die Aufforderung an sämtliche Handelspartner der USA geschickt, so Leavitt.

Die Aufforderung sei eine "freundliche Erinnerung" daran, dass die Frist für eine Einigung näher rücke. Das von den USA selbst festgelegte Zieldatum für die Verhandlungen läuft in fünf Wochen ab. Denn am 8. Juli enden die 90 Tage, in denen zuvor angekündigte Zölle für eine Vielzahl von Ländern ausgesetzt sind.

Vor den Äußerungen Leavitts am Dienstag hatte eine mit den Verhandlungen zwischen den USA und der EU vertraute Person gesagt, dass EU-Vertreter noch kein derartiges Schreiben der USA erhalten hätten.

Weißes Haus: Trump nimmt an Nato-Gipfel teil

US-Präsident Donald Trump nimmt am Nato-Gipfel Ende des Monats in Den Haag teil. Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit. Bei dem Gipfel in den Niederlanden am 24. und 25. Juni dürften die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses wie von Trump gefordert beschließen, ihre Verteidigungsausgaben mittelfristig auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern.

Es war gerätselt worden, dass Trump den Gipfel wegen Unstimmigkeiten innerhalb des Militärbündnisses über höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten möglicherweise meiden könnte – was eine Eskalation in den Beziehungen zwischen der Nato und den USA gewesen wäre, die eine essenzielle Rolle in dem Bündnis spielen.

Über die Teilnahme der Ukraine an dem Gipfel in Den Haag wurde zuletzt viel diskutiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte an den beiden vergangenen Gipfeln in Vilnius und Washington teilgenommen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte sich zuletzt allerdings nicht klar über eine mögliche Einladung Selenskyjs geäußert.

USA reduzieren Militärstützpunkte in Syrien drastisch

Die USA verringern ihre Militärpräsenz in Syrien nach Angaben eines hochrangigen Präsidentenberaters deutlich. Statt acht Militärbasen solle es künftig nur noch einen Stützpunkt geben, sagte der US-Sondergesandte für Syrien, Thomas Barrack, dem türkischen Sender NTV. Auf die Frage nach der künftigen Syrien-Politik der US-Regierung beschrieb Barrack eine klare Kehrtwende, die sich in jüngster Zeit schon abgezeichnet hat. "Ich kann Ihnen versichern, dass unsere aktuelle Syrien-Politik nicht annähernd mit der Syrien-Politik der letzten hundert Jahre vergleichbar sein wird, denn keiner dieser Ansätze hat funktioniert." Die Reduzierung der Militärstützpunkte sei ein wichtiger Teil dieser Wende.

Die USA haben rund 2.000 Soldaten vor allem im Nordosten Syriens stationiert. Das US-Militär soll dort zusammen mit lokalen Kräften verhindern, dass der "Islamische Staat" (IS) wieder an Einfluss gewinnt. Im Jahr 2014 hatte die Terrororganisation weite Teile Syriens und des Irak erobert, wurde später aber wieder zurückgedrängt. Barrack, der US-Botschafter in der Türkei und ein enger Vertrauter Trumps ist, äußerte sich am späten Montagabend bei dem türkischen Sender NTV. Ebenfalls am Montag hatte er der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass die USA die bislang hochumstrittene Aufnahme Tausender islamistischer Kämpfer aus dem Ausland in die syrische Armee erlaube.