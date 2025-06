Das digitale Erotik-Unternehmen Aylo will den Zugang zu seinen pornografischen Plattformen wie Pornhub, YouPorn und RedTube in Frankreich ab dem 5. Juni abschalten. Das Unternehmen reagiert damit auf ein neues Gesetz, das strengere Maßnahmen zur Altersverifikation vorschreibt. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nannte Aylo die Vorschriften potenziell datenschutzgefährdend.

Weltweiter Druck auf Anbieter von Pornoplattformen

Auch in anderen Ländern sieht sich das Unternehmen mit verschärften Vorschriften konfrontiert. In mehreren US-Bundesstaaten hat Aylo seine Dienste bereits zurückgezogen – ebenfalls wegen der Alterskontrollen. In Großbritannien sollen ähnliche Regelungen bald in Kraft treten. Dort wird überlegt, Gesichts-Scans als Grundlage für die Alterseinschätzung zu verwenden.