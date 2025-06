Wadephul und Kollegen wollen Freitag Irans Minister treffen

Aktualisiert am 18.06.2025 - 23:17 Uhr

Aktualisiert am 18.06.2025 - 23:17 Uhr

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wird am Freitag in Genf erwartet. (Archivbild) (Quelle: Marwan Naamani/dpa/dpa-bilder)

Außenminister Johann Wadephul und seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien wollen am Freitag den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi treffen. Es sei ein Gespräch in Genf geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in Berlin.