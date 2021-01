Demonstrationen in Russland

Polizei nimmt Hunderte Nawalny-Anhänger fest

23.01.2021, 12:35 Uhr | AFP, pdi

Nach der Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny haben seine Anhänger in vielen Städten Russlands Proteste angekündigt. Bereits am Samstagmorgen gibt es erste Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Bei Demonstrationen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat die Polizei am Samstag in Russland Hunderte Menschen festgenommen. Bei den landesweiten Protesten, die die Sicherheitsbehörden für illegal erklärt haben, seien bisher 238 Personen festgenommen worden, teilte die Beobachtergruppe OVD-Info mit. Nach Angaben der Beobachtungs-Website "Downdetector.ru" waren Mobilfunk und Internetzugänge teilweise gestört.



Proteste in Wladiwostok: Die Polizei nahm Berichten zufolge zahlreiche Demonstranten fest. (Quelle: ITAR-TASS/Dmitry Yefremov/imago images)



Der inhaftierte Oppositionspolitiker Nawalny hat seine Anhänger zu den Demonstrationen aufgerufen. Nach Angaben seiner Unterstützer begannen die ersten Demonstrationen am Samstag im Osten Russlands.

Demonstrationen bei Minus 52 Grad

Videoaufnahmen aus Wladiwostok an Russlands Pazifikküste zeigen Polizisten, die eine Gruppe von Demonstranten durch die Straßen jagten. In der Stadt Chabarowsk nahe der Grenze zu China versammelten sich Protestierende bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Sie riefen "Schande!" und "Banditen!".



Wladiwostok am Samstag: Demonstranten schlagen sich mit der Polizei. (Quelle: TASS/Dmitry Yefremov/imago images)



Im sibirischen Jakutsk, wo am Samstag minus 52 Grad herrschten, wurde Videoaufnahmen zufolge ein Demonstrant an Armen und Beinen gepackt und in einen Lieferwagen gezerrt. In Moskau, wo für 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Demonstration angekündigt war, wurden nach Angaben eines Reuters-Reporters mindestens 100 Menschen festgenommen. Am Puschkin-Platz im Stadtzentrum errichtete die Polizei Barrieren.

Moskau verbittet sich Einmischung

Russland hat sich wegen der Proteste eine Einmischung aus dem Ausland verbeten. Das russische Außenministerium kritisierte in einer Mitteilung die US-Botschaft in Moskau, die geplante Demonstrationen mit genauen Treffpunkten und Uhrzeiten aufgelistet hatte. Unter dem Deckmantel der Sorge um die Sicherheit von US-Bürgern im Ausland wolle Washington die Proteste in Russland anheizen, kritisierte Moskau.

Russland, Chimki: Das Videostandbild des Youtube-Kananals "Navalny Life" zeigt Kremlkritiker Alexej Nawalny, wie er in einer Polizeistation in Chimki im Moskauer Gebiet auf eine Gerichtsverhandlung wartet. (Quelle: dpa)



Nawalny war am vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. In Berlin war der 44-Jährige nach einem Giftanschlag im August behandelt worden, für den der Oppositionelle den Kreml verantwortlich macht. Am Montag verhängte ein russisches Gericht in einem Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen.

Laut Laborergebnissen in Deutschland, Frankreich und Schweden, welche die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) bestätigte, wurde Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Nawalny wirft dem russischen Geheimdienst FSB vor, hinter seiner Vergiftung zu stecken und beschuldigt den russischen Staatschef Wladimir Putin, den Mordanschlag in Auftrag gegeben zu haben. Die russische Regierung bestreitet jede Beteiligung an der Attacke auf Nawalny.

Hartes Vorgehen gegen Deomonstranten angekündigt

Nach seiner Verhaftung hatte Nawalny zu landesweiten Protesten für seine Freilassung aufgerufen. Die Polizei kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Protest-Teilnehmer an. Bereits im Vorfeld hatte es in Nawalnys Umfeld mehrere Festnahmen gegeben. Das russische Investigativkomitee teilte am Freitag mit, es habe Ermittlungen wegen des Aufrufs zu nicht genehmigten Protesten aufgenommen.

Nawalnys enger Verbündeter Leonid Wolkow sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Straßenproteste seien "in Russland das einzige Mittel, jemanden aus dem Gefängnis herauszubekommen". Es sei zudem schon vorgekommen, dass russische Oppositionelle zweimal hintereinander vergiftet worden seien. Deshalb sei "der einzige Schutz" für Nawalny "maximale Sichtbarkeit und Unterstützung in der Bevölkerung".