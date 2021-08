Afghanistan

Deutsche Luftbrücke aus Kabul soll in wenigen Tagen enden

25.08.2021, 08:36 Uhr | dpa

Blick in einen Bundeswehr-Airbus nach der Ankunft aus Kabul in Taschkent in Usbekistan. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa. (Quelle: dpa)