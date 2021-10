Fall Osman Kavala

Erdoğan: Deutscher Botschafter ist "unerwünschte Person"

23.10.2021, 16:04 Uhr | AFP

Zehn Botschafter haben sich in einem Brief für die Freilassung eines türkischen Menschenrechtsaktivisten eingesetzt. Das rief den Zorn der Regierung hervor.

Im Streit um den inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala lässt Staatschef Recep Tayyip Erdoğan den deutschen Botschafter, den US-Botschafter sowie acht weitere Botschafter zur "unerwünschten Person" erklären. Zuvor hatte Erdoğan den Botschaftern bereits indirekt mit der Ausweisung gedroht.

Er habe das Außenministerium angewiesen, die Diplomaten "so schnell wie möglich" zur "persona non grata" zu erklären, sagte Erdoğan am Samstag. Die Botschafter hatten Anfang der Woche in einem gemeinsamen Appell die Freilassung Kavalas gefordert, was den Zorn der türkischen Regierung hervorrief.