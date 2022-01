Einigung in Rom

Italien: Präsident Mattarella steht für weitere Amtszeit bereit

29.01.2022, 19:16 Uhr | dpa, rtr, t-online

Im achten Wahlgang hofft Italien auf die erfolgreiche Wahl eines Staatspräsidenten. Die Regierungsparteien haben sich geeinigt, für Amtsinhaber Sergio Mattarella zu stimmen. Dieser hatte zuvor gar nicht kandidiert.

Die Mehrheit der italienischen Parlamentsparteien will im achten Wahlgang für den amtierenden Staatschef Sergio Mattarella stimmen. Der 80-Jährige habe sich für eine zweite Amtszeit zur Verfügung gestellt, erklärte die Südtiroler Senatorin Julia Unterberger am Samstag vor Journalisten, als sie aus Mattarellas Amtssitz kam.

Zuvor hatten sich Parteien wie die rechte Lega, die Sozialdemokraten und die konservative Forza Italia darauf geeinigt, für den Sizilianer zu stimmen. Berichten zufolge hatte auch Ministerpräsident Mario Draghi Mattarella gebeten, sich zum Wohle des Landes zu einer zweiten Amtszeit bereitzuerklären.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella: Der 80-Jährige ist ein gefragter Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten. (Quelle: Italian Presidency/Handout/Reuters)



Mattarella erhält Stimmen ohne zu kandidieren

Der Einigung vorausgegangen waren sieben erfolglose Wahlgänge, bei denen kein Kandidat die nötige Mehrheit von 505 der 1.009 möglichen Stimmen erreichte. Die Mehrheit der Stimmen erhielt in den letzten Wahlgängen Amtsinhaber Mattarella, ungeachtet seiner erklärten Ablehnung einer weiteren Amtszeit. Er hatte einen Rückzug zum Ende seiner siebenjährigen Amtszeit Anfang Februar angekündigt, während der frühere EZB-Chef Draghi Interesse an einer Kandidatur um das Präsidentenamt signalisiert hatte.

Ex-Regierungschef Matteo Renzi von der Kleinpartei Italia Viva begrüßte die Entscheidung. Mattarella sei eine exzellente Wahl. Renzi hatte den 80-Jährigen bei der Abstimmung für das Staatsoberhaupt 2015 als Kandidaten vorgeschlagen.

Am Samstagnachmittag begann in der Abgeordnetenkammer in Rom der achte Wahlgang. Ein Ergebnis wurde für den späten Abend erwartet.