Zuversicht bei GesprĂ€chen ĂŒber Sicherheitsgarantien

"Wir verhandeln mit den fĂŒhrenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in die Sicherheit fĂŒr die kommenden Jahrzehnte zu geben", sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner tĂ€glichen Videoansprache. Unter anderem sei am 8. Mai beim Treffen der G7, an dem die Ukraine erstmals teilnahm, ĂŒber dieses Thema gesprochen worden.