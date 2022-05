Boris Beckers Anwalt rechnet mit Ex Lilly ab

Nach Putins Angriff auf die Ukraine Russland will auf "Bedrohung" reagieren: Finnland will Nato beitreten Von dpa , rtr Aktualisiert am 12.05.2022 - 12:55 Uhr Lesedauer: 3 Min. Sanna Marin, Ministerpräsidentin von Finnland: Das Land will "unverzüglich" der Nato beitreten. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago-images-bilder)

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Finnland rasch Teil der Nato werden. Das Land will in den kommenden Tagen einen Antrag zum Beitritt einreichen – den Drohungen aus dem Kreml zum Trotz.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen "unverzüglichen" Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. Dies würde Finnlands Sicherheit und zugleich das gesamte Bündnis stärken, erklärten die beiden wichtigsten Politiker des nordischen Landes.

Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen – voraussichtlich am Sonntag – zu einem formellen Beitrittsantrag entschließt. Dieser Schritt wäre eine direkte Folge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der dadurch veränderten Sicherheitslage in Europa.

Für das lange Zeit bündnisfreie Finnland, das eine über 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, wäre ein solcher Beschluss historisch. Ein Beitritt der beiden Staaten zum Bündnis wäre strategisch von großer Bedeutung.

Bevor das Land in die Nato aufgenommen wird, müssen dem alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuletzt mehrmals signalisiert, dass es dafür innerhalb des Bündnisses breite Unterstützung gibt.

Moskau kritisiert "radikale Ă„nderung der AuĂźenpolitik"

Nach Einschätzung der Führung in Moskau wäre ein Nato-Beitritt Finnlands "eindeutig" eine Bedrohung für Russland. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag erklärte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen "die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen".