Auf Videos war zu sehen, wie Sicherheitskr├Ąfte gegen Trauerg├Ąste und die Tr├Ąger des Sarges mit Schlagst├Âcken vorgingen. Die Bilder l├Âsten international Best├╝rzung aus. Die Polizei werde Lehren aus dem Vorfall ziehen, hie├č es am Samstag in einer Mitteilung. Hunderte gewaltt├Ątige Teilnehmer h├Ątten versucht, die Zeremonie zu sabotieren und Polizisten Schaden zuzuf├╝gen.

Die Journalistin Schirin Abu Akle des TV-Senders Al-Dschasira war am Mittwoch w├Ąhrend eines israelischen Milit├Ąreinsatzes im besetzten Westjordanland durch Sch├╝sse get├Âtet worden. Laut Armee gab es ein heftiges Feuergefecht mit Dutzenden militanten Pal├Ąstinensern w├Ąhrend einer Razzia in Dschenin.

Pal├Ąstinenserpr├Ąsident Mahmud Abbas warf der israelischen Armee eine vors├Ątzliche T├Âtung der in der arabischen Welt bekannten 51-J├Ąhrigen vor. Am Freitag erkl├Ąrte die pal├Ąstinensische Generalstaatsanwaltschaft, allein israelische Truppen h├Ątten in dem Moment geschossen, in dem die Journalistin getroffen worden sei. Israels Armee ver├Âffentlichte dagegen Zwischenergebnisse ihrer Untersuchung, wonach es derzeit nicht m├Âglich sei, "eindeutig" zu sagen, von wo der t├Âdliche Schuss kam.