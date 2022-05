Der Chef des ukrainischen MilitĂ€rgeheimdienstes dagegen sagte in einer ĂŒberaus optimistisch klingenden Prognose ein Ende des Kriegs mit einer russischen Niederlage bis Jahresende voraus. SpĂ€testens Mitte August komme es zu einer Wende an den Fronten, sagte Generalmajor Kyrylo Budanow dem britischen Sender Sky News. "Der Wendepunkt kommt in der zweiten AugusthĂ€lfte." Bis zum Jahresende werde die Ukraine wieder die Kontrolle ĂŒber alle ihre Gebiete zurĂŒckerlangen, auch ĂŒber die Halbinsel Krim. Budanow erwartete zudem große Änderungen im Kreml. Seiner Ansicht nach sei ein Putsch gegen den russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin bereits im Gang. Beweise fĂŒr seine Behauptungen legte er nicht vor.

Kiews PrÀsidentenberater: Russlands Armee und Wirtschaft wackeln

Russlands Armee und Wirtschaft stehen nach Meinung des ukrainischen PrĂ€sidentenberaters Olexij Arestowytsch auf tönernen FĂŒĂŸen. Das Bild des russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin von der "unbesiegbaren zweitgrĂ¶ĂŸten Armee der Welt" habe sich bereits "als Fake" entpuppt, sagte Arestowytsch nach Angaben der Agentur Unian. Die RealitĂ€t der vergangenen Wochen habe ein reales Bild von der KampffĂ€higkeit der russischen Armee gezeigt: "Sie hat gedroht, die Nato zu zerlegen, ist aber schon an zwei Dörfern in der Region Sumy (in der Nordostukraine) gescheitert."

Der Berater Selenskyjs sagte zugleich den aus seiner Sicht bevorstehenden Zusammenbruch der russischen Wirtschaft im Sommer voraus. "Jeder Versuch zu Verhandlungen mit dem Westen wird scheitern", sagte Arestowytsch. Das werde sich spÀtestens im Juli oder August bei einer möglichen Mobilmachung bemerkbar machen. Er sah es als fraglich an, dass die russische Wirtschaft diesem Druck standhalten könne. "Es kann keine gesunde Wirtschaft in einem Land geben, in dem alles andere verrottet ist."

Kiew sieht "dritte Phase" des Kriegs

Die ukrainische FĂŒhrung sieht den Beginn der "dritten Phase" des russischen Angriffskriegs und eines damit verbundenen langwierigen Kampfes. "Phase eins" sei der Versuch gewesen, die Ukraine "in wenigen Tagen" zu ĂŒberrollen, sagte Viktor Andrusyw, Berater im ukrainischen Innenministerium, in der Nacht zum Samstag im Fernsehen. In der zweiten Phase sollten die ukrainischen StreitkrĂ€fte in mehreren Kesseln eingekreist und zerschlagen werden. "Und auch das haben sie nicht geschafft."

In der neuen "dritten Phase" bereiteten die russischen MilitÀrs die Verteidigung der bisher erreichten GelÀndegewinne vor. "Das zeigt, dass sie einen langen Krieg daraus machen wollen", sagte Andrusyw. Offenbar denke die russische Regierung, dass sie so den Westen an den Verhandlungstisch und damit die Ukraine zum Einlenken zwingen könne.