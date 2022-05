Unter den Nato-Partnern sorgten die indirekten Vetodrohungen der T├╝rkei deswegen f├╝r erheblichen Unmut. Deutschland und die meisten anderen Alliierten begr├╝├čen es, dass Finnland und Schweden in Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine mit Vorbereitungen f├╝r einen Nato-Beitritt begonnen haben. Ihre Aufnahme w├╝rde die Nato als Verteidigungs-, aber auch als Werteb├╝ndnis st├Ąrken, betonte Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne).

Alter Streit zwischen USA und T├╝rkei

Wie die T├╝rkei von einem Veto gegen einen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland abgehalten werden kann, ist unklar. Nach Angaben von Diplomaten k├Ânnten neben Erkl├Ąrungen der beiden Nordl├Ąnder zum Kampf gegen den Terrorismus auch Zugest├Ąndnisse der USA eine Rolle spielen. So will die Regierung in Ankara F-16-Kampfjets von den Amerikanern kaufen und hofft auf eine Ende des Streits um die Anschaffung des russischen S-400-Raketenabwehrsystems.

Die T├╝rkei hatte das S-400-System 2017 trotz vehementer Proteste der USA und der Nato bestellt. Die USA schlossen dann nach der Lieferung die T├╝rkei aus dem F-35-Kampfjet-Programm aus und verh├Ąngten Sanktionen. Aus Sicht Washingtons w├╝rde der Einsatz des Systems die Sicherheit von US-Soldaten und von amerikanischer Milit├Ąrtechnologie gef├Ąhrden.

Baerbock ├Ąu├čerte sich bei dem Nato-Treffen zun├Ąchst nicht zu dem Streit. Sie hatte allerdings bereits vorher deutlich gemacht, dass sie wenig Verst├Ąndnis f├╝r die t├╝rkische Position hat. Ihrer Ansicht nach m├╝sste jedes demokratische Land eigentlich erfreut sein, wenn Demokratien mit starken Verteidigungsf├Ąhigkeiten das gemeinsame B├╝ndnis st├Ąrker machten, sagte sie am Samstag nach Abschluss von dreit├Ągigen Beratungen mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen der Gruppe der f├╝hrenden demokratischen Industrienationen (G7) an der Ostsee.

Baerbock: Keine H├Ąngepartie bei Ratifizierung

Am Sonntag machte Baerbock nach der ersten Beratungsrunde im Nato-Kreis am Vorabend deutlich, dass die Bundesregierung eine schnelle Zustimmung Deutschlands zur m├Âglichen Aufnahme Finnlands und Schwedens anstrebt. Sollten sich beide L├Ąnder f├╝r eine Mitgliedschaft entscheiden, sei ihr sehr wichtig, dass man "in diesem wirklich historischen Moment keine H├Ąngepartie" erlebe, sagte sie. Es sei alles f├╝r einen schnellen Ratifizierungsprozess vorbereitet.

Dieser Schritt w├╝rde nach dem Abschluss des Nato-internen Prozesses f├╝r die Aufnahme der beiden nordischen L├Ąnder erfolgen - in Deutschland ist f├╝r die Ratifizierung eine Zustimmung des Bundestags notwendig. Baerbock sagte, die Bundesregierung habe dazu bereits mit allen demokratischen Parteien im Parlament gesprochen. Nach Angaben aus Regierungskreisen k├Ânnte Deutschland den Ratifizierungsprozess sogar noch vor der parlamentarischen Sommerpause abschlie├čen, wenn die T├╝rkei das Aufnahmeverfahren nicht blockiert. Die Nato-internen Prozesse sollen im Idealfall bereits im Juni abgeschlossen sein.

"Werden eine L├Âsung finden"