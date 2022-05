Kampfschwimmer im Einsatz gegen Terror

Auf dem MilitĂ€rstĂŒtzpunkt in Tillia bildet unter anderem eine Handvoll deutscher Kampfschwimmer der Marine nigrische SpezialkrĂ€fte fĂŒr den Kampf gegen den islamistischen Terror in der Region aus. An der seit 2018 laufenden Mission "Gazelle", die zum EU-Ausbildungseinsatz EUTM gehört, sind nach Angaben des EinsatzfĂŒhrungskommandos etwa 200 deutsche Soldaten beteiligt. Aufgrund eines Kontingentwechsels sind derzeit rund 260 deutsche Soldaten vor Ort.

Am Freitag hatte der Bundestag das Ende der Bundeswehr-Beteiligung am EUTM-Einsatz in dem von einer MilitĂ€rregierung gefĂŒhrten Nachbarland Mali beschlossen. An der UN-Mission Minusma soll sich die Bundeswehr weiter beteiligen, die Obergrenze fĂŒr die TruppenstĂ€rke wurde vom Bundestag sogar auf 1400 Soldaten angehoben.

Die Sicherheitslage in der gesamten Sahelzone, die sich sĂŒdlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, ist prekĂ€r. Etliche bewaffnete Gruppen sind dort aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Die InstabilitĂ€t ist ein Grund dafĂŒr, dass sich Menschen aus der Region zu Tausenden auf den Weg nach Europa machen.

Wichtiger Partner im Kampf gegen Terror

Der Niger mit seinen knapp 25 Millionen Einwohnern gilt als wichtiger Partner Deutschlands im Kampf gegen den islamistischen Terror in der Sahelzone. Von der Bundesregierung wird das arme Land als "Anker der StabilitÀt" gesehen - vor allem jetzt, da in den NachbarlÀndern Mali und Burkina Faso MilitÀrs an der Macht sind. Die demokratisch gewÀhlte Regierung von Bazoum im Niger fÀhrt einen prowestlichen Kurs. Sie hat sich - anders als viele andere afrikanische LÀnder - klar gegen eine Zusammenarbeit mit Russland ausgesprochen.

Scholz ist seit Sonntag auf Afrika-Reise. Es ist der erste Truppenbesuch des Kanzlers im Ausland. Am Montagmorgen flog er mit einer Bundeswehr-MilitĂ€rmaschine von der Hauptstadt Niamey nach Tillia. Im Anschluss fĂŒhrte Scholz politische GesprĂ€che in der Hauptstadt Niamey.