Amnesty: Verantwortung liegt bei wenigen unbelehrbare n Staaten

Der GeneralsekretĂ€r von Amnesty International Deutschland, Markus Beeko, kritisierte, fĂŒr den Anstieg der Zahl von Hinrichtungen sei weiterhin die kleine Gruppe unbelehrbarer Staaten verantwortlich, "die an diesen grausamen und unmenschlichen Tötungen festhĂ€lt, unter anderem Iran und Saudi-Arabien, die staatliche Exekutionen im letzten Jahr stark ausgeweitet haben". Auch in den ersten Monaten des Jahres 2022 habe sich dieser Trend fortgesetzt. So habe Saudi-Arabien im MĂ€rz an einem einzigen Tag 81 Menschen hinrichten lassen.

Die Zahl der Hinrichtungen im Iran war die höchste nach 2017. 132 Menschen wurden wegen Drogendelikten hingerichtet - das entspricht 42 Prozent der Exekutionen und einem Anstieg auf das beinahe FĂŒnffache im Vergleich zu den 23 Exekutionen, die es 2020 aus diesem Grund gegeben hatte, schreibt Amnesty. In Iran sei die Todesstrafe zudem unverhĂ€ltnismĂ€ĂŸig hĂ€ufig gegen Angehörige ethnischer Minderheiten wegen vager Anklagen wie "Feindschaft zu Gott" und als Mittel zur politischen UnterdrĂŒckung eingesetzt worden, schreibt Amnesty.

Trend geht insgesamt in Richtung Abschaffung

Als ein Grund fĂŒr die signifikant höheren Zahlen von Hinrichtungen in einigen LĂ€ndern wird von Amnesty genannt, dass EinschrĂ€nkungen wegen der Covid 19-Pandemie vollstĂ€ndig oder teilweise aufgehoben wurden und alternative AblĂ€ufe eingefĂŒhrt worden seien. Zu diesen LĂ€ndern zĂ€hlten Bangladesch, Indien und Pakistan. Aus Singapur sei dagegen zum zweiten Mal in Folge ein hinrichtungsfreies Jahr gemeldet worden.

Trotz RĂŒckschlĂ€gen zeigten positive Entwicklungen, dass der Trend nach wie vor in Richtung Abschaffung der Strafe gehe, berichtet Amnesty International. Obwohl die Zahl der Hinrichtungen insgesamt anstieg, sei die globale Gesamtzahl auf einem historisch betrachtet niedrigen Niveau geblieben.

Weitere Erkenntnisse aus dem Bericht

AusIndien,KatarundTaiwan- alles LÀnder, die im Vorjahr noch Menschen hingerichtet hatten, seien keine Exekutionen bekannt. Nach einer mehrjÀhrigen Unterbrechung hÀtten dagegen drei LÀnder die Hinrichtungen wieder aufgenommen: InBelarusundJapangab es die ersten Hinrichtungen seit 2019, in denVereinigten Arabischen Emiratendie ersten seit 2017.

In denUSAwurden inMississippiundOklahomazum ersten Mal seit 2012 beziehungsweise 2015 wieder Menschen exekutiert. Die US-Regierung hatte im Juli ein vorĂŒbergehendes Moratorium fĂŒr Hinrichtungen auf Bundesebene verhĂ€ngt. 2021 markierte die niedrigste Hinrichtungszahl in den USA seit 1988.

Deutliche Anstiege der Zahl der Hinrichtungen seien inSomalia(von mindestens 11 im Jahr 2020 auf mindestens 21 im Jahr 2021), inSĂŒdsudan(von mindestens zwei im Jahr 2020 auf mindestens neun im Jahr 2021) und inJemen(von mindestens fĂŒnf im Jahr 2020 auf mindestens 14 im Jahr 2021) verzeichnet worden, schreibt Amnesty.