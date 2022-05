Auch der Gr├╝nen-Politiker Anton Hofreiter forderte, Gesch├Ąfte mit China zu hinterfragen. "├ťberspitzt gesagt fu├čt deutscher Wohlstand darauf, dass wir in der einen Diktatur, in Russland, billige Rohstoffe einkaufen, dann hier Produkte herstellen - um sie dann der anderen Diktatur, China, zu verkaufen. Das muss aufh├Âren", sagte er dem "Spiegel".

Hintergrund sind Medienberichte, die unter Berufung auf ein Datenleck das Ausma├č der Verfolgung und Masseninternierung in Xinjiang veranschaulichen. In Xinjiang sind nach Angaben von Menschenrechtlern Hunderttausende in Umerziehungslager gesteckt worden. Chinas F├╝hrung wirft Uiguren in der Region Separatismus, Extremismus und Terrorismus vor, w├Ąhrend sich die muslimische Minderheit politisch, religi├Âs und kulturell unterdr├╝ckt f├╝hlt. Nach ihrer Macht├╝bernahme 1949 hatten die Kommunisten das ehemalige Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt.