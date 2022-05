Putin werde erst dann ernsthaft zu verhandeln beginnen, wenn er bef├╝rchten m├╝sse, durch eine Fortf├╝hrung des Krieges mehr zu verlieren als zu gewinnen, sagte Masala, Professor f├╝r Internationale Politik an der Universit├Ąt der Bundeswehr in M├╝nchen, der Deutschen Presse-Agentur. Genau das aber sei derzeit nicht der Fall. "Es l├Ąuft f├╝r ihn. Von daher gibt es ├╝berhaupt keinen Anreiz, sich in diese Verhandlungen hineinzubegeben."

Die j├╝ngsten milit├Ąrischen Erfolge der russischen Streitkr├Ąfte im Donbass in der Ostukraine lassen sich nach Masalas Einsch├Ątzung auf zwei Ursachen zur├╝ckf├╝hren: Erstens fehle es den Ukrainern an schweren Waffen. Zweitens h├Ątten die Russen ihre Strategie erfolgreich ge├Ąndert. "Im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, sondern ziehen ihre Truppen zusammen, um an kleinen St├╝cken der Front voranzukommen. Dadurch haben sie derzeit eine personelle ├ťberlegenheit."