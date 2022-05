An die Leitung sind auch Raffinerien in der Slowakei und in Tschechien sowie in Polen und Ostdeutschland angeschlossen. Deutschland und Polen haben allerdings bereits klargestellt, dass sie unabh├Ąngig von einem Embargo bis Ende dieses Jahres unabh├Ąngig von russischen ├ľllieferungen werden wollen. Vorher sollte das ├ľl-Embargo ohnehin nicht vollst├Ąndig in Kraft sein.