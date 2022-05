Mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU sollen von dem Einfuhrverbot betroffen sein, wie EU-RatsprĂ€sident Charles Michel wĂ€hrend eines Gipfeltreffens in BrĂŒssel mitteilte. Der Belgier schrieb auf Twitter von "maximalem Druck auf Russland", um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Ungarn wird sich so erst einmal weiter auf dem Landweg ĂŒber die riesige Druschba-Leitung mit russischem Öl versorgen können. An ihr sind auch Raffinerien in Ostdeutschland und Polen sowie in der Slowakei und Tschechien angeschlossen. Deutschland und Polen haben allerdings bereits deutlich gemacht, dass sie nicht von der Ausnahme fĂŒr Pipeline-Öl profitieren wollen.