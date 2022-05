Die Lage im Osten der Ukraine bleibt am 97. Tag des Krieges Ă€ußerst schwierig. Im Donbass sei nun die "maximale Kampfkraft der russischen Armee" versammelt, sagte PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag. In derselben Nacht einigte sich die EU auf einen Kompromiss beim Öl-Embargo . Auch weitere Sanktionen gegen Russland sowie Finanzhilfen fĂŒr die Ukraine sollen kommen.

In die umkĂ€mpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes waren nach ukrainischen Angaben bereits am Montag russische Truppen vorgedrungen. Die Stadt ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe. Sie gilt als letzter Punkt, den das ukrainische MilitĂ€r in der Region Luhansk noch kontrolliert. Am Montagmorgen hatten die russischen Truppen nach Angaben des Generalstabs zunĂ€chst noch am Stadtrand und in den Außenbezirken gekĂ€mpft. Es gebe einen Straßenkampf, schrieb der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montagabend bei Telegram. Er empfahl Bewohnern der Stadt, in NotunterkĂŒnften zu bleiben.