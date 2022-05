Scholz sagt Griechenland Lieferung von Marder-Panzern zu

Aktualisiert am 31.05.2022 - 20:23 Uhr

Die Ukraine fordert weiter Unterst├╝tzung mit schweren Waffen. Deutschland will mithilfe von Griechenland mehr Panzer bereitstellen. Nach Informationen von t-online geht es um den Typ Marder.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen Panzer-Ringtausch mit Griechenland zugunsten der Ukraine angek├╝ndigt. "Wir werden deutsche Sch├╝tzenpanzer zur Verf├╝gung stellen", sagte Scholz am Dienstag nach einem Gespr├Ąch mit dem griechischen Ministerpr├Ąsidenten Kyriakos Mitsotakis am Rande des EU-Gipfels in Br├╝ssel. "Das wird jetzt ganz konkret zwischen den Verteidigungsministerien zu Ende besprochen und dann auch schnell umgesetzt werden k├Ânnen".