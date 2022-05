Scholz sagt Griechenland Schützenpanzer zu

Aktualisiert am 31.05.2022 - 19:33 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Die Ukraine fordert weiter Unterst├╝tzung mit schweren Waffen. Deutschland will mithilfe von Griechenland mehr Panzer bereitstellen. Das Land sieht sich jedoch selbst bedroht und besteht auf schnellen Ersatz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen Panzer-Ringtausch mit Griechenland zugunsten der Ukraine angek├╝ndigt. "Wir werden deutsche Sch├╝tzenpanzer zur Verf├╝gung stellen", sagte Scholz am Dienstag nach einem Gespr├Ąch mit dem griechischen Ministerpr├Ąsidenten Kyriakos Mitsotakis am Rande des EU-Gipfels in Br├╝ssel. "Das wird jetzt ganz konkret zwischen den Verteidigungsministerien zu Ende besprochen und dann auch schnell umgesetzt werden k├Ânnen".