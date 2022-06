Noch vor wenigen Tagen hatte ein hochrangiger Beamter in Washington gesagt, Biden wolle Mexikos Pr├Ąsidenten unbedingt dabei haben. Nun m├╝ht sich das Wei├če Haus, den Boykott herunterzuspielen: Es gebe eben unterschiedliche Sichtweisen auf dem amerikanischen Kontinent und man stehe zu der eigenen Haltung, keine Diktatoren einzuladen.

G├Ąsteliste aus der Zeit gefallen

Doch ├╝ber das Einladungsdebakel l├Ąsst sich nicht hinwegt├Ąuschen. ├ťber Wochen druckste die US-Regierung bei Nachfragen zu den Einladungen herum, wollte offiziell nicht mal best├Ątigen, dass Kuba, Nicaragua und Venezuela ausgeladen sind. Die Teilnehmer-Liste wurde erst am Dienstag, einen Tag nach Beginn des Gipfel-Programms, ver├Âffentlicht. Und bei der Zahl der teilnehmenden Staatschefs rechnete das Wei├če Haus in seiner Not auch Gastgeber Biden mit.

"Viele lateinamerikanische Regierungen empfinden Bidens Management der G├Ąsteliste als einen Versuch, die Uhr in die 1990er oder fr├╝hen 2000er Jahre zur├╝ckzudrehen, als Washington noch eindeutig am Kopfende des regionalen Tisches sa├č", schreibt Brian Winter in der Zeitschrift "Americas Quarterly". "Aber diese Zeiten sind nat├╝rlich vorbei."

In immer mehr L├Ąndern der Region wie Brasilien, Chile und Peru hat China die USA als wichtigster Handelspartner abgel├Âst. China kauft in gro├čem Stil Rohstoffe ein, investiert in Infrastruktur und finanziert Gro├čprojekte - und das, ohne l├Ąstige Bedingungen zu Menschenrechten und Umweltschutz zu stellen.

Die Solidarit├Ąt mit den Diktatoren in Teilen Lateinamerikas zeigt auch eine gewisse Gleichg├╝ltigkeit gegen├╝ber der Demokratie. Beim Amerika-Gipfel 2001 hatten noch sich noch alle L├Ąnder der Region mit Ausnahme von Kuba zur Wahrung der Demokratie verpflichtet. Mittlerweile glauben aber immer weniger Menschen in Lateinamerika, dass die Demokratie die beste Regierungsform ist: Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Latinobarometro fiel die Zustimmung zur Demokratie zwischen 2010 und 2020 von 63 Prozent auf 49 Prozent.

Biden will es anders machen als Trump

Biden gibt sich als Vork├Ąmpfer der Demokratien im Kr├Ąftemessen mit Autokratien. Und er will Lateinamerika wieder mehr in den Fokus r├╝cken - nachdem sich sein Vorg├Ąnger Donald Trump eigentlich nie f├╝r die L├Ąnder im S├╝den interessiert hat.

Doch der Start von Bidens Bem├╝hungen ist mehr als holprig. Mexikos fr├╝herer Au├čenminister, Jorge Casta├▒eda, sagte dem Fernsehsender CNN: "Biden muss einen Plan vorlegen, wie er die wichtigen Themen in Lateinamerika angehen will. Er muss zeigen, dass er sich wirklich um die Probleme in der Region k├╝mmern will und dass es nicht nur um US-Politik geht."