Weder von der Ukraine noch von Russland gab es bisher erschöpfende Angaben zu den Verlusten in dem am 24. Februar begonnenen Krieg. Selenskyj hatte zuletzt Mitte April in einem CNN-Interview von bis zu 3000 getöteten Soldaten gesprochen.

Dringlicher Ruf nach schnelleren Waffenlieferungen

Laut Arestowytsch werden dauerhaft mehr russische als ukrainische Soldaten getötet. Am Freitag seien die Angriffe der ukrainischen Artillerie mit westlicher Munition besonders effizient gewesen, sagte er und gab die SchĂ€tzung von rund 600 getöteten russischen Soldaten ab. Mit Blick darauf appellierte der Selenskyj-Berater an den Westen, viel schneller Waffen und Munition zu liefern. Die ukrainische Regierung sei zwar fĂŒr die bisherige Hilfe sehr dankbar, ohne die man vermutlich bereits hinter den Dnipro-Fluss zurĂŒckgedrĂ€ngt worden wĂ€re. Er verstehe aber die Langsamkeit bei den Lieferungen nicht. Um die russische Aggression zurĂŒckzuschlagen, brauche die Ukraine unter anderem schnell mehr Artillerie-Feuerkraft, betonte Arestowytch.

Selenskyj: Zukunft wird auf dem Schlachtfeld entschieden

Auch Selenskyj selbst dringt beim Westen auf schnellere Waffenlieferungen. Zwar bereite sich die ukrainische Regierung auf den Wiederaufbau vor, sagte er in seiner tÀglichen Videoansprache. Aber in den derzeitigen "schwierigen" Schlachten werde entschieden, wie schnell diese Zeit danach kommen werde. Und die ukrainischen Truppen könnte den Vormarsch des russischen MilitÀrs nur so gut aufhalten, wie ihre Waffen es ihnen erlaubten.

BĂŒrgermeister: Russen reißen HĂ€user mit Toten ab

Der von russischen Truppen aus Mariupol vertriebene BĂŒrgermeister Wadym Boitschenko hat den Besatzern vorgeworfen, in der Stadt MehrfamilienhĂ€user abzureißen, ohne zuvor die Leichen getöteter Bewohner zu bergen. Die Toten wĂŒrden mit dem Schutt abtransportiert, schrieb Boitschenko am Freitag im Nachrichtendienst Telegram. In der wochenlang von russischen Truppen belagerten Hafenstadt seien 1300 GebĂ€ude zerstört worden und unter den mehrstöckigen HĂ€usern wĂŒrden jeweils 50 bis 100 Tote vermutet. Die Angaben konnten nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒft werden. Ukrainische Behörden schĂ€tzten die Zahl der in Mariupol getöteten Zivilisten noch vor der Eroberung durch russische Truppen auf bis zu 20.000.

Russland hÀndigt in ukrainischem Gebiet PÀsse aus

Russland setzt seine Versuche fort, besetzte ukrainische Gebiete enger an sich zu binden. In den von russischen Truppen kontrollierten Teilen der Region Saporischschja sollen von Samstag an russische PĂ€sse ausgehĂ€ndigt werden. Die EmpfĂ€nger wĂŒrden danach als vollwertige BĂŒrger Russlands betrachtet, sagte ein Mitglied der Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow, dem Fernsehsender Rossija-24. Ihm zufolge haben dort mehr als 70.000 Menschen AntrĂ€ge gestellt.