Gleiches gilt f├╝r die weiteren Atomwaffenstaaten, zu denen Sipri zufolge Gro├čbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea z├Ąhlen. Sie alle haben Sipri zufolge neue Waffensysteme entwickelt oder stationiert oder dies zumindest angek├╝ndigt.

China baut Arsenal aus

Keines der L├Ąnder habe vor, seine Atomwaffen in irgendeiner Weise abzuschaffen, sagte Kristensen der Deutschen Presse-Agentur. China befinde sich gerade vielmehr mitten in einem umfassenden Ausbau seines Atomwaffenarsenals, Gro├čbritannien habe 2021 angek├╝ndigt, die Obergrenze f├╝r seinen Gesamtbestand an Sprengk├Âpfen zu erh├Âhen.

Seit Jahrzehnten ist die weltweite Zahl der Kernwaffen kontinuierlich gesunken. Mittlerweile macht sie nur noch weniger als ein F├╝nftel von dem aus, was sich zu Hochzeiten des Kalten Krieges in den 1980er Jahren in den Arsenalen der Atomm├Ąchte befunden hatte. Bereits im Vorjahr hatten Sipri jedoch eine Trendwende hin zu moderneren nuklearen Waffen ausgemacht. Deutschland besitzt solche Waffen nicht.

Die f├╝nf UN-Vetom├Ąchte USA, Russland, Gro├čbritannien, Frankreich und China hatten zu Jahresbeginn beteuert, gegen die weitere Verbreitung von Atomwaffen vorgehen zu wollen. "Wir betonen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals gef├╝hrt werden darf", hie├č es Anfang Januar in einer gemeinsamen Erkl├Ąrung der Staaten.

Sipri monierte, dass alle f├╝nf L├Ąnder ihre Arsenale seitdem weiter ausgebaut oder modernisiert h├Ątten. Russland habe im Zuge seines Angriffskriegs in der Ukraine gar offen mit dem m├Âglichen Gebrauch von Atomwaffen gedroht. "Obwohl es im vergangenen Jahr einige bedeutende Fortschritte sowohl bei der nuklearen R├╝stungskontrolle als auch bei der atomaren Abr├╝stung gegeben hat, scheint das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen jetzt h├Âher als zu jedem Zeitpunkt seit dem H├Âhepunkt des Kalten Krieges", erkl├Ąrte Sipri-Direktor Dan Smith.

Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg aus?

Die neuen Sipri-Daten beziehen sich auf den Januar 2022. Einen Monat sp├Ąter marschierte Russland in die Ukraine ein. Noch sei es etwas zu fr├╝h f├╝r R├╝ckschl├╝sse, wie sich Russlands Angriffskrieg letztlich auf die atomare Lage in der Welt auswirken werde, sagte Kristensen.

Einen indirekten Effekt sieht der Experte aber schon jetzt: "Die Russen sehen, dass ihre konventionellen Streitkr├Ąfte nicht so gut sind, wie sie dachten." Deshalb d├╝rfte sich Russland wahrscheinlich k├╝nftig st├Ąrker auf taktische Atomwaffen verlassen. Die Nato reagiere auf den Ukraine-Krieg, indem sie die Bedeutung ihrer Atomwaffen herausstelle.

Das Risiko einer nuklearen Konfrontation habe sich durch den Ukraine-Krieg erh├Âht, sagte auch Kristensen. Die Gefahr sei, dass sich der Krieg zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der Nato ausweiten k├Ânnte. Zu den Problemen komme der anhaltende Konflikt zwischen Indien und Pakistan hinzu, auch wachsende Feindseligkeiten an der Grenze zwischen China und Indien sowie Nordkoreas anhaltende Atombem├╝hungen spielten eine Rolle.