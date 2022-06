Aktualisiert am 17.06.2022 - 08:47 Uhr

Klare Worte des Kanzlers: Nach seinem Besuch in Kiew hat Olaf Scholz die Ergebnisse seiner Reise und der Gespräche mit Präsident Selenskyj im Fernsehen mitgeteilt.

Unter dem Eindruck seines Besuchs in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz in Interviews mit ARD und ZDF bekräftigt, dass Deutschland einen "Diktatfrieden" unter einseitig von Moskau aufgestellten Bedingungen ablehnt. "Klar ist: Es wird keinen Diktatfrieden geben können nach Putins Gnaden", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ZDF-"heute journal".