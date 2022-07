Überblick: Ukraine meldet neue Raketenangriffe – Selenskyi kritisiert Militärs

Bericht: AuslÀndische Frachter in Mariupol beschlagnahmt

Das Außenministerium der selbsternannten Volksrepublik Donezk habe die Schiffseigner ĂŒber die Maßnahme in zwei separaten Schreiben darĂŒber informiert, dass "bewegliches Eigentum in Staatseigentum ĂŒberfĂŒhrt" worden sei.

Ukraine will der OECD beitreten

Die Ukraine will der IndustrielĂ€nderorganisation OECD beitreten. Er habe im Namen des Landes einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte MinisterprĂ€sident Denys Schmyhal am Dienstag per Nachrichtendienst Telegram mit. Die Mitgliedschaft der Ukraine in der Organisation fĂŒr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sei "einer der Eckpfeiler des erfolgreichen Wiederaufbaus und der Entwicklung" der Ukraine, teilte er mit. Schon vor dem Krieg galt die Ukraine gemessen am Pro-Kopf-Einkommen als eines der Ă€rmsten LĂ€nder Europas.