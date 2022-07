Andrij Melnyk: Ukraine entlässt umstrittenen Botschafter

Auch zuvor fiel Melnyk immer wieder mit kontroversen Aussagen auf. Mehr dazu lesen Sie hier. Der 46-Jährige war seit Januar 2015 Botschafter in Deutschland – eine außergewöhnlich lange Zeit für einen Diplomaten auf einem Posten. Auch Kommentatoren in Kiew sagten am Samstag, dass dies etwa das Doppelte der üblichen Entsendungszeit gewesen sei.