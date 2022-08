Nancy Pelosi in Asien: China droht bei Taiwan-Besuch mit Eskalation

China droht bei Pelosi-Besuch mit "entschlossenen und starken Gegenmaßnahmen"

Diskrete Solidaritätsbesuche von US-Vertretern in Taiwan sind keine Seltenheit. Pelosi wäre aber die ranghöchste US-Vertreterin seit Jahren, welche die Insel besucht. Am Donnerstag hatte Chinas Staatschef Xi Jinping in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden davor gewarnt, "mit dem Feuer" zu spielen. Das Außenministerium in Peking bekräftigte am Montag, ein Besuch Pelosis in Taiwan würde Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße "ernsthaft gefährden".